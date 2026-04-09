Nel primo trimestre del 2026 i prezzi degli affitti nell’area metropolitana di Milano sono aumentati del 2,4% sia nel capoluogo che nei comuni limitrofi. La differenza tra i canoni di locazione nel centro e in provincia si riduce, portando a una maggiore uniformità tra le diverse zone dell’area. I dati indicano una crescita stabile del mercato delle locazioni che coinvolge sia il centro urbano che le aree periferiche.

Il mercato delle locazioni nell’area metropolitana milanese mostra una dinamica di forte convergenza tra il centro urbano e i comuni limitrofi, con i canoni che nel primo trimestre del 2026 hanno registrato un incremento del 2,4% sia a Milano che nella provincia. Mentre la città vede i prezzi medi toccare i 23,3 euro al metro quadro, il distacco rispetto all’hinterland si è ridotto drasticamente a una differenza di appena un solo euro al metro quadro. Camminando per le vie di Milano in questo inizio di aprile, la percezione di una città che si espande nei suoi margini trova riscontro nei numeri più che nelle sensazioni. Il costo medio per affittare un immobile in città è salito del 2,4% rispetto ai mesi precedenti, portandosi a 23,3 euro al metro quadro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affitti Milano: la forbice con la provincia si chiude, i prezzi volano

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