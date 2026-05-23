Sabato 23 maggio in prima serata su Rai1 va in onda l’ultimo appuntamento di “Dalla Strada al Palco Special”. Lo show, ideato da Carlo Conti, raccoglie artisti di strada e vip, trasformandosi in una grande festa. La trasmissione si conclude con numerosi ospiti e performance dal vivo. La puntata finale si svolge in diretta, coinvolgendo pubblico e artisti in un evento dedicato agli artisti di strada.

Ultimo appuntamento con “Dalla Strada al Palco Special”, sabato 23 maggio in prima serata su Rai1. Il people show, nato da un’idea di Carlo Conti, è la più grande festa degli artisti di strada. A commentare le esibizioni sarà una super giuria composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e Nek, già protagonista nelle precedenti edizioni nel ruolo di conduttore. Per la finale, il loro voto sarà svelato solo alla fine e avrà valore triplo. Nella puntata finale tanti ospiti impreziosiranno le performance degli artisti in gara. Da Marco Masini a Mario Biondi passando per Michele Bravi, Pierdavide Carone, Mowgli, Luca Gaudiano, la Banda dell’Esercito Italiano, Anna Chiara Amirante, Vittorio Grigolo, Carly Paoli, Vincenzo De Lucia, Lou Bega, Greta Zuccarello e Selma. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DALLA STRADA AL PALCO: CONTI CHIUDE CON TANTI VIP E SI BUTTA SU TALE E QUALE SHOW

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Dalla Strada al Palco Special, chi sono i finalisti: le storie degli artisti di strada che si contendono la vittoria, gli ospiti della finaleDalla Strada al Palco Special finalisti. AI Passanti Importanti consueti, in occasione della finale, si uniscono Enrico Brignano e Nek. maridacaterini.it

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