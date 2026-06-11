Manuel Bonfanti porta a Roma Numen Docet | alla Fondazione del Nazareno l’arte incontra il divino

Notizia in breve

Una mostra intitolata “Numen Docet” è stata inaugurata alla Fondazione del Nazareno, portando a Roma opere che uniscono arte e spiritualità. L’esposizione propone una riflessione sul sacro, sulla luce e sulla ricerca umana di qualcosa oltre il visibile. L’evento si concentra su temi religiosi e spirituali, invitando i visitatori a esplorare il rapporto tra arte e divino attraverso diverse espressioni artistiche. La mostra rimarrà aperta fino a data da definire.