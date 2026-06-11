Manuel Bonfanti porta a Roma Numen Docet | alla Fondazione del Nazareno l’arte incontra il divino
Una mostra intitolata “Numen Docet” è stata inaugurata alla Fondazione del Nazareno, portando a Roma opere che uniscono arte e spiritualità. L’esposizione propone una riflessione sul sacro, sulla luce e sulla ricerca umana di qualcosa oltre il visibile. L’evento si concentra su temi religiosi e spirituali, invitando i visitatori a esplorare il rapporto tra arte e divino attraverso diverse espressioni artistiche. La mostra rimarrà aperta fino a data da definire.
Una riflessione sul sacro, sulla luce e sul bisogno umano di cercare qualcosa che vada oltre il visibile. È questo il cuore di “Numen Docet – Il Divino insegna”, la nuova mostra personale di Manuel Bonfanti, ospitata dal 13 al 26 giugno negli spazi della Fondazione del Nazareno, nel centro storico di Roma. Curata da Rossana Cosci, l’esposizione propone un percorso che intreccia arte contemporanea, spiritualità e ricerca interiore, invitando il visitatore a confrontarsi con il concetto di “numinoso”, quella dimensione misteriosa e ineffabile che sfugge alle spiegazioni razionali ma continua a interrogare l’uomo. L’inaugurazione è in programma sabato 13 giugno alle ore 17 presso la Fondazione del Nazareno, in via Sant’Andrea delle Fratte, con la presentazione del critico d’arte Alfio Borghese. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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