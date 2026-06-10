Numen docet arriva a Roma la personale di Manuel Bonfanti

Cosa accade quando l’opera d’arte smette di rappresentare e comincia a rivelare? È questa una delle domande che pone Numen Docet, la nuova personale di Manuel Bonfanti a Roma, a cura di Rossana Cosci, ospitata negli spazi della Fondazione del Nazareno. Il Divino insegna è un titolo parlante, un invito a sostare davanti a ciò che nell’arte non si spiega, ma si percepisce. L’ inaugurazione si terrà sabato 13 giugno alle 17, con la presentazione del critico d’arte Alfio Borghese. La serata sarà animata dal concerto del Palocco Ensemble con Fabio Babiloni, Alberto Andreini, Mirella Puligheddu, Alberto Bossi e Marco Martino e dalla presenza dello chef Marco Coppola del ristorante Tramae, a Palazzo Talìa, Roma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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