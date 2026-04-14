Verde Miccia | a San Marco la personale di Manuel Bonfanti

Dal 8 maggio al 22 novembre 2026, negli spazi di Confcommercio Venezia, si svolge la mostra personale dell'artista bergamasco Manuel Bonfanti intitolata

A pochi passi dal Teatro La Fenice e da Campo Santo Stefano, gli spazi di Confcommercio Venezia ospitano dall'8 maggio al 22 novembre 2026 "Verde Miccia", personale dell'artista bergamasco Manuel Bonfanti che accompagna l'intera durata della 61ª Biennale d'Arte con una voce italiana autonoma e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

“Luoghi svelati”, a Presezzo mostra di Manuel BonfantiInaugura con un brindisi con l’artista Manuel Bonfanti la personale “Luoghi svelati” al [SETTECENTO] Hotel****] Eventi&Congressi di Presezzo.

WWE: CM Punk accende la miccia, la faida con Reigns è personaleLa faida tra CM Punk e Roman Reigns sta rapidamente evolvendo da semplice rivalità sportiva a scontro personale in vista del loro match principale...

Era il 2023 Matilde è Miccia divina due amiche speciali che sono mancate a poco tempo l'una dal altra Miccia divina" ehm credo che finirò in miao punizione il mio bustino ehm si è tutto rovinato miao Matilde ora la mamma si arrabbia molto la colp - facebook.com facebook