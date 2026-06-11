Manduria ospita la sesta edizione del Forum in Masseria | attesi ministri vertici europei e protagonisti dell’economia
A Manduria si svolgerà dal 12 giugno la sesta edizione del Forum in Masseria, evento dedicato ai temi economici e politici nazionali. La manifestazione si terrà nella Masseria Li Reni e vedrà la partecipazione di ministri, rappresentanti europei e protagonisti dell'economia. L’evento è stato ideato da un noto giornalista e si concentra su discussioni e interventi su questioni di attualità politica ed economica. La manifestazione si protrarrà per più giorni.
Tarantini Time Quotidiano Prenderà il via il 12 giugno, nella cornice della Masseria Li Reni di Manduria, la sesta edizione del Forum in Masseria, la manifestazione dedicata ai principali temi economici e politici nazionali ideata dal giornalista Bruno Vespa. L’evento, articolato in tre giornate di incontri e dibattiti, vedrà la partecipazione di esponenti di primo piano delle istituzioni italiane ed europee. Tra gli ospiti annunciati figurano il Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, il Vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto e numerosi ministri del Governo. Nel corso della rassegna saranno affrontati temi legati alla competitività delle imprese, alle politiche del lavoro, alla trasformazione digitale e all’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato occupazionale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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