Manduria ospita la sesta edizione del Forum in Masseria | attesi ministri vertici europei e protagonisti dell’economia

Notizia in breve

A Manduria si svolgerà dal 12 giugno la sesta edizione del Forum in Masseria, evento dedicato ai temi economici e politici nazionali. La manifestazione si terrà nella Masseria Li Reni e vedrà la partecipazione di ministri, rappresentanti europei e protagonisti dell'economia. L’evento è stato ideato da un noto giornalista e si concentra su discussioni e interventi su questioni di attualità politica ed economica. La manifestazione si protrarrà per più giorni.