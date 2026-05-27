Finanza si è conclusa la sesta edizione del Financial Forum 2026

Oggi si è conclusa la sesta edizione del Financial Forum 2026, tenutosi presso Assolombarda a Milano. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti del settore finanziario, con interventi e discussioni su temi economici e di investimento. La giornata si è conclusa con una sessione di domande e risposte tra i partecipanti e i relatori, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Si è conclusa oggi presso Assolombarda il “Financial Forum 2026”, promosso da Comunicazione Italiana e giunto alla sua sesta edizione intitolata “Impact of Voice:”, che ha riunito oltre 130 speaker tra Cfo, Chief Credit Officer, Chief Risk Officer, manager e istituzioni, confermandosi come uno dei principali osservatori italiani sulle trasformazioni della funzione Finance. La giornata si è aperta con il talk show “Impact of Voice: la leadership finanziaria al crocevia tra numeri, visione e decisioni”, moderato da Federico Fubini, Vicedirettore ad personam del Corriere della Sera. Al confronto hanno partecipato... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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