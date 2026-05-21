Finanza in arrivo a Milano sesta edizione di Financial Forum

Da webmagazine24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Financial Forum 2026 si terrà a Milano, presso la sede di Assolombarda, il 27 maggio. Questa sarà la sesta edizione dell'evento dedicato al settore finanziario. La manifestazione riunirà professionisti e aziende del settore per discutere di temi legati alla finanza. L'appuntamento si svolgerà in una giornata che prevede interventi e incontri di approfondimento. La partecipazione è rivolta a operatori e stakeholder interessati alle evoluzioni del mondo finanziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Al via il 27 maggio nella sede di Assolombarda a Milano il Financial Forum 2026.  L'appuntamento nazionale di riferimento per i protagonisti della finanza d'impresa, giunto alla sua sesta edizione, ha come tema centrale 'Impact of voice', ovvero la capacità del Cfo di dare forma strategica ai dati, orientare il business e lasciare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

5 Giro d'Italia-Arrivederci a Brusciano NA 14 5 2025

Video 5 Giro d'Italia-Arrivederci a Brusciano NA 14 5 2025

Sullo stesso argomento

“Abbiamo tante belle sorprese in arrivo. Grato per tutta caz*o di vita”: Olly infiamma il suo popolo al Forum di Milano ed è pronto per i 3 show allo stadio di GenovaOlly, ieri sera venerdì 20 marzo, è tornato all’Unipol Forum di Milano, una delle 13 date sold out nei palazzetti del Tutta Vita Tour 2025-2026.

Veroli, al via la sesta edizione di PsycromaCon l’avvio della sesta edizione di Psycroma, la sala d’arte Crystal di Veroli si conferma come uno degli spazi più dinamici della scena...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web