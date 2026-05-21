Finanza in arrivo a Milano sesta edizione di Financial Forum
Il Financial Forum 2026 si terrà a Milano, presso la sede di Assolombarda, il 27 maggio. Questa sarà la sesta edizione dell'evento dedicato al settore finanziario. La manifestazione riunirà professionisti e aziende del settore per discutere di temi legati alla finanza. L'appuntamento si svolgerà in una giornata che prevede interventi e incontri di approfondimento. La partecipazione è rivolta a operatori e stakeholder interessati alle evoluzioni del mondo finanziario.
(Adnkronos) – Al via il 27 maggio nella sede di Assolombarda a Milano il Financial Forum 2026. L'appuntamento nazionale di riferimento per i protagonisti della finanza d'impresa, giunto alla sua sesta edizione, ha come tema centrale 'Impact of voice', ovvero la capacità del Cfo di dare forma strategica ai dati, orientare il business e lasciare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
5 Giro d'Italia-Arrivederci a Brusciano NA 14 5 2025
Sullo stesso argomento
“Abbiamo tante belle sorprese in arrivo. Grato per tutta caz*o di vita”: Olly infiamma il suo popolo al Forum di Milano ed è pronto per i 3 show allo stadio di GenovaOlly, ieri sera venerdì 20 marzo, è tornato all’Unipol Forum di Milano, una delle 13 date sold out nei palazzetti del Tutta Vita Tour 2025-2026.
Veroli, al via la sesta edizione di PsycromaCon l’avvio della sesta edizione di Psycroma, la sala d’arte Crystal di Veroli si conferma come uno degli spazi più dinamici della scena...
Forum, rinnovato il consiglio. Giusti confermato presidente Leggi l'articolo sul nostro: eticanews.it/forum-rinnovat… #ESG #FinanzaSostenibile #Governance #InvestimentiResponsabili #Sostenibilità x.com
A marzo 2026 le esportazioni italiane hanno raggiunto 61,7 miliardi di euro, in aumento del 7,4% rispetto a un anno fa. Slancio anche grazie a Piano export promosso dal Maeci e business forum internazionali guidati dal ministro degli esteri Antonio Tajani facebook