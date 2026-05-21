Finanza in arrivo a Milano sesta edizione di Financial Forum

Il Financial Forum 2026 si terrà a Milano, presso la sede di Assolombarda, il 27 maggio. Questa sarà la sesta edizione dell'evento dedicato al settore finanziario. La manifestazione riunirà professionisti e aziende del settore per discutere di temi legati alla finanza. L'appuntamento si svolgerà in una giornata che prevede interventi e incontri di approfondimento. La partecipazione è rivolta a operatori e stakeholder interessati alle evoluzioni del mondo finanziario.

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