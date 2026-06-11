Malattie rare Girelli Pd | Cure di qualità per tutti i pazienti Egpa necessario superare i divari regionali

Il parlamentare ha dichiarato che è necessario garantire cure di qualità per tutti i pazienti affetti da malattie rare, in particolare per l’Egpa. Ha sottolineato che bisogna superare la frammentazione dei modelli sanitari regionali e ridurre le disparità nell’accesso alle terapie. L’obiettivo è uniformare i servizi e migliorare la copertura sanitaria per le persone con queste patologie. Nessuna data o nome specifico è stato citato.

“Superare la frammentazione dei modelli sanitari regionali e ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure tra città, aree interne e zone montane: è l’appello di Gian Antonio Girelli (Pd), intervenuto alla Camera alla presentazione del Libro Bianco “Storie di vita con Egpa” promosso da Gsk con il patrocinio di Apacs Aps, Egpa Study Group e delle principali società scientifiche di riferimento in questo ambito. Obiettivo, garantire un diritto alla salute davvero uguale per tutti, come previsto dall’articolo 32 della Costituzione, anche per i pazienti con malattie rare come la granulomatosi eosinofila con poliangioite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Malattie rare, Girelli (Pd): Cure di qualità per tutti i pazienti Egpa, necessario superare i

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