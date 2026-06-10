Malattie rare Girelli Pd | Ascoltare clinici e pazienti Egpa per fare norme realistiche

Un rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che le decisioni politiche riguardano le persone affette da malattie rare. Ha sottolineato l'importanza di ascoltare clinici e pazienti con Egpa per creare norme più realistiche. La dichiarazione è stata rilasciata in merito alle questioni legate alle malattie rare e alle esigenze di chi le vive quotidianamente. Nessun dettaglio su azioni concrete o prossimi interventi è stato fornito.

(Adnkronos) – "Le scelte politiche ricadono sulle persone che vivono le situazioni di cui la politica si occupa e, soprattutto quando si parla di salute e di patologie rare, è indispensabile partire dall'ascolto di due mondi: quello dei clinici, che forniscono le risposte dal punto di vista della cura, e quello dei pazienti, che vivono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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