Gsk ha annunciato il suo impegno per migliorare l'accesso alle terapie per le persone con Egpa, la granulomatosi eosinofila con poliangioite. L'azienda si concentra su approcci terapeutici innovativi e sull'equità nell'accesso ai trattamenti. La dichiarazione è stata resa durante un evento dedicato alle malattie rare. Non sono stati forniti dettagli specifici sui farmaci o sui programmi in corso.

Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - "L'impegno di Gsk per le persone con Egpa - granulomatosi eosinofila con poliangioite - è un impegno che riguarda approcci terapeutici e innovazione. Il bisogno di far arrivare l'innovazione al paziente giusto in maniera equa, accessibile e sostenibile è certamente una priorità per l'industria farmaceutica e può essere raggiunto se tutti gli stakeholder vengono messi insieme e collaborano per definire azioni e percorsi precisi e condivisi, che possano aiutare i pazienti ad arrivare il prima possibile a una diagnosi e a essere gestiti con una terapia opportuna ed efficace". Così Sara De Grazia, responsabile medico di area in Gsk Italia, intervenendo alla presentazione del Libro bianco 'Storie di vita con Egpa', organizzato alla Camera dei deputati a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie rare, De Grazia (Gsk): "Portare innovazione equa e accessibile ai pazienti Egpa"

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