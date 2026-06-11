Il quarterback ha firmato un nuovo contratto con la squadra, prolungando di due anni il suo accordo. Ora il suo contratto supera i 500 milioni di dollari totali. La firma arriva dopo aver vinto due premi di MVP in NFL. La nuova intesa mantiene il giocatore con i Chiefs fino al 2027. La firma è avvenuta in un momento di grande attenzione intorno al suo ruolo nella squadra.

Un'estensione di contratto clamorosa per la vagonata di dollari interessata: i Kansas City Chiefs e il loro quarterback titolare, Patrick Mahomes, hanno raggiunto un accordo per aggiungere altri due anni al suo contratto, legandolo ai Chiefs fino alla stagione 2033 per un valore totale di 504,75 milioni di dollari, che con incentivi e clausole di aumento potrebbero far superare il valore totale ai 520 milioni di dollari. Mahomes percepirà così in media 63,1 milioni. Lo scorso dicembre si è sottoposto a un intervento chirurgico che ha posto fine alla sua stagione, a causa della rottura dei legamenti del ginocchio sinistro negli ultimi minuti della partita persa contro i Chargers. Ha... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mahomes, sfondato il muro dei 500 milioni di dollari: super rinnovo con Kansas City

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