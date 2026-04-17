Un nuovo provvedimento fiscale è stato approvato a New York, che prevede una sovrattassa annuale sulle proprietà di lusso di oltre 5 milioni di dollari non utilizzate come residenza principale. Un video del responsabile ha annunciato che questa misura potrà generare circa 500 milioni di dollari di entrate. La decisione riguarda esclusivamente le seconde case possedute dai soggetti con patrimoni elevati.

Via libera a New York alla nuova tassa sui super ricchi, con una sovrattassa annuale sulle proprietà di lusso oltre i 5 milioni di dollari non utilizzate come residenza principale. Il provvedimento, promosso dal sindaco Zohran Mamdani, riguarda in particolare i cosiddetti pied-à-terre di proprietari che non vivono stabilmente in città. “Questa tassa è specificamente disegnata per i più ricchi dei più ricchi, quelli che si arricchiscono in New York City, ma che non vivono in realtà qui. Questo è un sistema fondamentalmente improprio che fa male ai lavoratori di New York. Questa tassa gratificherà la città di almeno 500 milioni di dollari e aiuterà a finanziare cose come l’assistenza gratuita per i bambini, strade più pulite e quartieri più puliti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - New York, Mamdani annuncia in un video la tassa sulla seconda casa per i super ricchi: “Porterà 500 milioni di dollari”

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