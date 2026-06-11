Lutkenhaus la stellina Usa brilla ancora | a 17 anni batte l' olimpionico Wanyonyi negli 800

Da gazzetta.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 17 anni, un’atleta americana ha vinto la gara degli 800 metri nella sesta tappa della Diamond League, battendo l’olimpionico in carica. La giovane ha concluso la corsa davanti a Wanyonyi, noto campione olimpico. La competizione si è svolta in un’atmosfera di grande tensione, con la giovane atleta che ha mantenuto il ritmo fino all’arrivo. La vittoria rappresenta un risultato importante per la sua carriera e si aggiunge alle sue recenti prestazioni di rilievo.

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Ai Bislett Games di Oslo, sesta tappa della Diamond League, Andy Diaz nel triplo viene battuto per 7 centesimi (17.59 contro 17.66) dal giamaicano Jordan Scott favorito da una folta di vento, ma la stella che brilla di più è quella di Cooper Lutkenhaus. Texano nato a Justin, ha 17 anni e 174 giorni: negli 800 è campione del mondo indoor, il più giovane della storia, ha conquistato due tappe di Diamond League consecutive (Oslo dopo Stoccolma), il più giovane vincitore nel circuito - tra i quattro under 18 che si sono imposti prima di lui, tre sono diventati olimpionici, Eliud Kipchoge incluso - e nel 2026 è imbattuto (sei gare). Tra gli scalpi ora vanta pure quello del campione... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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