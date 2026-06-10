LIVE Atletica Diamond League Oslo 2026 in DIRETTA | Andy Diaz subito protagonista! Il baby Lutkenhaus incanta negli 800

Durante la Diamond League di Oslo 2026, Andy Diaz è subito salito in evidenza, mentre Lutkenhaus ha impressionato negli 800 metri. A circa le 20.48, Marschall ha superato 5.82 metri al primo tentativo. Contestualmente, Andy Diaz è entrato in gara, dando subito spettacolo. La manifestazione è in corso e i risultati aggiornati sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49: Marschall supera 5.82 al primo tentativo 20.48. SUBITO ANDY DIAZ! 17.59 per l’azzurro, la misura che gli aveva permesso di vincere a Roma 20.47: C’è Andy Diaz al via del salto triplo. Questi i protagonisti: 1 SCOTT Jordan JAM 29 JUN 1997 17.66 17.66 2 2 TRIKI Yasser Mohammed ALG 24 MAR 1997 17.43 17.35 3 3 DÍAZ HERNÁNDEZ Andy ITA 25 DEC 1995 17.80 17.59 4 4 MARTÍNEZ Lázaro CUB 3 NOV 1997 17.64 17.14 5 5 dos SANTOS Almir BRA 4 SEP 1993 17.53 17.02 10 6 RAFFIN Melvin FRA 9 AUG 1998 17.52 17.29 12 7 HIBBERT Jaydon JAM 17 JAN 2005 17.87 17.02 20.46: Nel giavellotto Yan in testa con 67.11, seconda Vilagos con 5847, terza Ruiz Hurtado con 58. 🔗 Leggi su Oasport.it

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