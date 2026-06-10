Un atleta di 17 anni ha battuto il record nei 800 metri a Oslo, superando Wanyonyi. Andy Diaz si è classificato secondo, mentre Tebogo e Alfred hanno ottenuto buoni risultati. La sesta tappa della Diamond League si è svolta ai Bislett Games 2026, con diverse prestazioni di rilievo.

Grande spettacolo e qualche prestazione di alto profilo ai Bislett Games 2026, sesta tappa stagionale della Diamond League. Il meeting di Oslo ha visto la significativa vittoria del 17enne Cooper Lutkenhaus nel confronto diretto con il campione olimpico degli 800 Emmanuel Wanyonyi, ma anche il buon secondo posto dell’azzurro Andy Diaz nel triplo ed i convincenti successi degli ori olimpici Julien Alfred e Letsile Tebogo. RISULTATI DIAMOND LEAGUE OSLO OGGI. 800 METRI (MASCHILE) – Il doppio giro di pista ha un nuovo numero uno, che compirà diciott’anni il prossimo 19 dicembre. Il baby prodigio americano Cooper Lutkenhaus continua a bruciare le tappe e fa il colpaccio, battendo al fotofinish dopo un esaltante testa a testa il formidabile keniano oro olimpico e mondiale in carica Emmanuel Wanyonyi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lutkenhaus detronizza Wanyonyi negli 800 a 17 anni! Andy Diaz secondo a Oslo, bene Tebogo e Alfred

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