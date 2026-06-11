L’uscita di Trump | L’inflazione ai massimi da tre anni? La amo Numeri fantastici Dopo la fine della guerra crolleranno

“Mi piace l ‘inflazione “. Donald Trump la spara grossa per commentare la fiammata dei prezzi sopra il 4% negli Stati Uniti, un livello che non si vedeva dall’inizio del 2023. Rispondendo nello Studio Ovale a una domanda sui nuovi dati sui prezzi al consumo pubblicati mercoledì, il presidente ha liquidato le preoccupazioni con una battuta: “Lo adoro. I numeri sono fantastici “. E ha assicurato che il costo della vita “crollerà come un macigno” una volta terminato il conflitto con l’Iran. Parole che difficilmente troveranno d’accordo consumatori, investitori e banchieri centrali. I dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro mostrano infatti che a maggio l’inflazione è salita al 4,2% su base annua dal 3,8% del mese precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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