Ucraina-Russia tre giorni di tregua Trump | Spero sia l’inizio della fine di una guerra

Da secoloditalia.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle otto di sera, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su Truth Social che, dal 9 all’11 maggio, Russia e Ucraina sospenderanno tutte le attività militari. La tregua di tre giorni è stata comunicata come un blocco temporaneo delle operazioni sul campo. Trump ha espresso la speranza che questo passo rappresenti l’inizio di una fine della guerra tra i due paesi. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale.

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Alle otto di sera il presidente americano Donald Trump rompe il silenzio con un messaggio pubblicato su Truth Social: per tre giorni, dal 9 all’11 maggio, Russia e Ucraina fermeranno “tutte le attività cinetiche”. Significato: la tregua c’è. A Mosca infatti, dove i reparti di sicurezza presidiano già gli accessi alla Piazza Rossa per il Giorno della Vittoria e i sistemi antiaerei sorvegliano il cielo sopra il Cremlino, la notizia arriva come una liberazione politica prima ancora che militare. La tregua trumpiana. La tregua consente a Vladimir Putin di celebrare così la fatidica ricorrenza, o «giorno d’orgoglio» come l’intitola il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov questa mattina, senza il timore immediato di un attacco ucraino al cuore della capitale russa, o peggio, a lui stesso.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Trump annuncia tre giorni di tregua in Ucraina, dal 9 all'11 maggio

Video Trump annuncia tre giorni di tregua in Ucraina, dal 9 all'11 maggio

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