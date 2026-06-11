L’università sperimenta l’intuizione artificiale

Nelle ultime settimane, l’Università di Pavia ha avviato un coordinamento delle attività legate all’intelligenza artificiale. L’obiettivo è di mettere insieme le diverse iniziative in corso nell’ateneo, senza specificare dettagli sui progetti o sui soggetti coinvolti. La sede ha comunicato di aver creato un percorso di confronto e di sviluppo in materia di intelligenza artificiale, senza rilasciare ulteriori informazioni sui contenuti o sulle tempistiche.

Negli ultimi mesi l’Università di Pavia ha avviato un percorso di coordinamento delle iniziative legate all’intelligenza artificiale. Chiaro l’obiettivo: promuovere un utilizzo dell’AI che sia consapevole, sostenibile e concretamente utile per tutta la comunità accademica. Per condividere le attività già messe in campo e tracciare le prospettive future, è stata organizzata una mattinata di confronto. "L’intelligenza artificiale in Ateneo: iniziative e prospettive" è stato il titolo dell’incontro in cui è stato fatto il punto della situazione e si è parlato dei prossimi passi sul tema dell’innovazione tecnologica. Si è parlato degli strumenti e dei servizi già a disposizione della comunità... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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