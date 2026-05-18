Intelligenza artificiale all’Università per Stranieri

L'Università per Stranieri di Perugia ha annunciato l'avvio di un progetto sull'intelligenza artificiale. L'ateneo ha accumulato un’esperienza di un secolo nel campo delle competenze pratico-teoriche legate alle lingue e alla cultura. La nuova iniziativa mira a integrare le tecnologie di intelligenza artificiale nei corsi e nelle attività di ricerca. La collaborazione coinvolge diversi dipartimenti e si pone l'obiettivo di sviluppare strumenti innovativi per l'apprendimento e l'analisi linguistica.

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PERUGIA – Il patrimonio di competenze pratico-teoriche che la Stranieri ha maturato in cento anni di didattica dell’italiano ha trovato fertile terreno di innovazione nell’aprirsi agli strumenti e ausili che l’ Intelligenza Artificiale va mettendo a disposizione di docenti e studenti nell’insegnamento e apprendimento delle lingue. Sono nati così prodotti come ’ Scenari Italiani ’, la web app su piattaforma avanzata che integra l’Intelligenza Artificiale generativa nell’insegnamento dell’italiano attraverso percorsi creati dagli stessi studenti, o i nuovi software intelligenti di traduzione simultanea. Questo impegno dell’ateneo prosegue e si... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intelligenza artificiale all’Università per Stranieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AI-Forward | Winter School on Artificial Intelligence for Language Learning, Teaching and Assessment Sullo stesso argomento Università un passo avanti: "L’intelligenza artificiale obbligatoria agli esami"All’Università di Pisa c’è un esame in cui gli studenti devono usare l’intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale obbligatoria per superare l'esame, succede all'Università di PisaIl corso di Advanced Programming è una delle prime esperienze di questo tipo nel panorama universitario italiano, il focus su lettura critica del... Rapporto AI-scuola nel centro dell'incontro tra l'Istituto Tecnico Belluzzi-Da Vinci e Paolo Granata, docente all'Università di Toronto. Il futuro dell'apprendimento è sempre più intrecciato con l' #IntelligenzaArtificiale. #AI #EducazioneInnovat... x.com Studenti Unifi a confronto sull’intelligenza artificiale: al via un hackathon dedicato all’uso critico dell’IAUn hackathon dedicato all’intelligenza artificiale e al suo utilizzo consapevole all’università. È l’iniziativa organizzata dall’Università di Firenze nell’ambito del progetto nazionale Alma-DEH (Adva ... 055firenze.it Intelligenza artificiale e imprese: all’Università di Bergamo il convegno Global AI – dall’hype all’impatto reale nelle pmiGiovedì 21 maggio, dalle 15 alle 18,30 nella sala Galeotti in via dei Caniana 2, il convegno incentrato sul potenziale applicativo delle soluzioni di intelligenza artificiale per la competitività dell ... bergamonews.it