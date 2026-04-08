Lotta ai tumori Ancarani Pd | L' Irst di Meldola ai vertici nazionali Qui la ricerca diventa cura

L'Emilia-Romagna si distingue nella ricerca sanitaria, con l'Istituto di ricerca e cura a Meldola che si colloca tra i primi in Italia. Recenti dati mostrano come l’istituto abbia raggiunto risultati rilevanti nel campo della lotta ai tumori. Durante una conferenza stampa, il presidente regionale e l’assessore alla sanità hanno confermato la posizione di rilievo della regione nel settore, evidenziando i progressi fatti dall’istituto nella trasformazione della ricerca in terapie efficaci.

“I dati presentati dal presidente Michele de Pascale e dall’assessore Massimo Fabi confermano l’Emilia-Romagna ai vertici nazionali nella ricerca sanitaria. L’Irst di Meldola si distingue in modo particolare: primo tra gli Irccs regionali e terzo a livello nazionale per volume di finanziamenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Lotta ai tumori, studio internazionale dell'Irst: un prelievo del sangue per capire se la chemio funzioneràLa ricerca si è focalizzata sullo studio dei frammenti di Dna tumorale circolante, frammenti di materiale genetico presenti nel sangue dei pazienti... Ricerca, anticorpi progettati da algoritmi: lotta ai tumori con intelligenza artificialeUtilizza algoritmi di Intelligenza Artificiale per sviluppare nanobodies (anticorpi a dominio singolo) di nuova generazione, il progetto... Di corsa contro il tumore al seno: Vogliamo assicurare un futuro senza paure alle nostre pazientiSi svolgerà domenica 12 aprile a Meldola su iniziativa di Carolina Rotondo e Gabriele Bravi, amici e sportivi accomunati dall’esperienza della malattia in famiglia. Obiettivo: aiutare l’Irst. msn.com Il Rotaract Lugo dona 1.000 euro all’IRST di Meldola per la ricerca sul tumore al polmoneUn gesto concreto a sostegno della ricerca oncologica arriva dal Rotaract Club Lugo, che ha devoluto 1.000 euro all’IRST IRCCS Dino Amadori di Meldola. La ... ravennanotizie.it