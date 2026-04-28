Tra l’Unione europea e Israele crescono le tensioni dopo che Bruxelles ha annunciato di valutare sanzioni contro Tel Aviv. La motivazione riguarda presunte assistenze israeliane per aggirare le sanzioni internazionali sul commercio del grano con la Russia. La notizia è stata riportata da un quotidiano europeo, che ha evidenziato come le autorità comunitarie abbiano avviato procedure di approfondimento sulla vicenda. La discussione coinvolge anche i rapporti diplomatici tra le due parti.

Si fanno sempre più tesi i rapporti tra l’Unione europea e Israele. A sostenerlo è il quotidiano di Tel Aviv Haaretz, secondo cui Bruxelles starebbe valutando sanzioni contro individui ed entità israeliane che, stando a quanto trapela, avrebbero aiutato la Russia a eludere le sanzioni internazionali. Proprio per questo, precisa il quotidiano, l’Ue sta chiedendo chiarimenti sul grano ucraino arrivato ad Haifa che, secondo quanto denunciato da Kiev, sarebbe stato sottratto dalla Russia. Il portavoce per gli affari esteri dell’Unione europea, Anwar El Anuni, ha dichiarato al quotidiano che l’Ue “ha preso nota delle notizie secondo cui una nave...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tra Unione europea e Israele sale la tensione: Bruxelles valuta sanzioni contro Tel Aviv per aver aiutato la Russia a eludere le sanzioni internazionali sul grano

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