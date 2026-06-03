Zelensky | ‘collaboriamo con la UE per nuove sanzioni alla Russia’

Il presidente ucraino ha annunciato che l’Ucraina sta lavorando con l’Unione Europea per definire il ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o le tempistiche delle nuove misure. La collaborazione tra Kiev e Bruxelles riguarda l’adozione di ulteriori restrizioni economiche e commerciali. Questa iniziativa si inserisce nel continuo sforzo internazionale di rispondere alle azioni russe.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev sta collaborando con l’Unione Europea alla definizione del ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In un videomessaggio, il leader ucraino ha spiegato che il suo governo sta lavorando affinché le nuove misure risultino più incisive e rendano più difficile aggirare le restrizioni già introdotte negli ultimi anni. Zelensky ha sottolineato la necessità di colpire i settori che sostengono la produzione militare russa, considerati fondamentali per lo sforzo bellico di Mosca. Secondo quanto riportato da Ukrinform, Bruxelles punta a raggiungere un accordo entro la fine della prossima settimana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Zelensky.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zelensky: Abbiamo attaccato servizi segreti russi

Notizie e thread social correlati

Ue, via libera finale al prestito all’Ucraina e alle nuove sanzioni alla RussiaL’Unione Europea ha approvato definitivamente un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina.

Ucraina: 90 miliardi a Ue a Kiev, c’è il via libera. E nuove sanzioni alla RussiaL'Unione Europea ha approvato definitivamente un prestito di 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina.

Si parla di: Il punto alle 6.

Gli accordi con gli alleati, il lockdown logistico dei russi. Kyiv ha capovolto la guerra a suo favoreCon l’accordo sui Gripen e la richiesta di Patriot a Washington, Zelensky consolida il nuovo ruolo dell’Ucraina: da paese assistito ad alleato attivo, capace di colpire in profondità la macchina belli ... ilfoglio.it

Ucraina, Zelensky: La possibilità di un attacco russo su vasta scala resta attualeNel suo consueto messaggio serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che, stando ... msn.com