Claudio Lotito ha scritto una lettera ai tifosi della Lazio in cui invita a un dialogo aperto, parlando di una nuova fase di ascolto e rispetto. Mentre circolano voci non confermate sulla possibile cessione del club, il presidente ha espresso il desiderio di condividere obiettivi e confrontarsi con i tifosi. La lettera è stata pubblicata sui canali ufficiali e si rivolge direttamente ai sostenitori biancocelesti.

Lotito ai tifosi della Lazio: “Apriamo una nuova fase, di dialogo, ascolto e rispetto”. Mentre i tifosi della Lazio sognano leggendo la notizia – non confermata – che Claudio Lotito ha ceduto la Lazio, il presidente ha scritto una lunga lettera ai tifosi biancocelesti. La lettera è pubblicata dal quotidiano romano Il Messaggero. Il titolo è: “La Lazio prima di tutto: parliamo”. E ancora: “Scrivo a chi gioisce, a chi soffre, a chi è distante, amareggiato e deluso. Credo che sia arrivato il momento di aprire una fase nuova, di dialogo, ascolto e rispetto reciproco”. Non sappiamo punto questa lettera faccia breccia perché nel frattempo sui social si è diffusa la notizia di una nuova proprietà. A scriverla è stato il giornale on line sslaziofansi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Lotito scrive ai tifosi della Lazio: “Parliamo, anche io voglio vincere” (ma loro sognano che lui venda)

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