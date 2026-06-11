Un dirigente della società calcistica ha scritto una lettera ai tifosi, affermando che la Lazio deve tornare a parlare tra di loro e ribadendo che la squadra viene prima di tutto. Ha ringraziato il direttore e il giornale per lo spazio dedicato, sottolineando la volontà di condividere una riflessione in un momento difficile. Ha anche espresso il desiderio di vincere.

Cari tifosi laziali, desidero innanzitutto ringraziare il Direttore e il giornale che ospitano queste righe, perché offrire spazio a una riflessione ampia, in un momento delicato, significa contribuire a un confronto più completo, più leale e più utile alla Lazio. Scrivo direttamente a voi. A chi vive la Lazio ogni giorno. A chi la segue allo stadio, in televisione, in trasferta, nei Lazio Club, nelle famiglie, nei quartieri, nei ricordi e nelle speranze. Scrivo a chi gioisce, a chi soffre, a chi critica, a chi pretende, a chi si arrabbia. Scrivo anche a chi oggi è distante, deluso, amareggiato. Non lo faccio per alimentare polemiche. Non lo faccio per chiedere indulgenza. Non lo faccio per dire che va tutto bene, perché non sarebbe vero e non sarebbe rispettoso della vostra intelligenza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Lotito, lettera ai tifosi: «La Lazio prima di tutto, torniamo a parlarci. Anche io voglio vincere»

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Lotito contro i tifosi alla Cena di Natale 2025

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