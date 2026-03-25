Durante un dibattito sul referendum, alcuni hanno attribuito la vittoria del NO anche a una presunta responsabilità di un dirigente sportivo. La teoria è stata smentita dai dati ufficiali, che mostrano come le percentuali di voto siano state distribuite senza corrispondenze con il tifo organizzato o il coinvolgimento di specifiche figure. Nessun collegamento tra i risultati elettorali e le tifoserie è stato confermato dagli analisti.

“Ha stato Lotito!”. Non solo il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la sua responsabile di gabinetto Giusi Bartolozzi, il sottosegretario Delmastro, le tesi farlocche spacciate come verità agli italiani, il passo felpatissimo del ministro degli Esteri Tajani: qualcuno ha provato anche a infilare il nome di Claudio Lotito tra i responsabili della sconfitta del SÌ. Questa la tesi, in sintesi: il NO al presidente della Lazio, che ha svuotato lo stadio Olimpico per diverse settimane, sarebbe poi stato esportato sulle schede elettorali. NO al referendum del 22 e 23 marzo per punire anche Lotito. La tesi, mentre era ancora in corso lo scrutinio... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La vittoria del NO “è anche colpa di Lotito”: la teoria surreale sul referendum e i tifosi della Lazio smontata dai numeri

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