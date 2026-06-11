? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita marginale del PIL contrasta con la proposta di ridurre drasticamente il potere statale. Fonte Eurostat? Pietro Lombardi propone una riduzione radicale del potere statale nel nuovo volume. L’autore Pietro Lombardi presenta una visione politica estrema che punta a limitare drasticamente l’influenza dello Stato attraverso il libro intitolato Polemiche liberali – A difesa dell’indifendibile. Il testo, che include una prefazione scritta da Walter Block per l’Istituto Liberale, agisce come una sintesi del liberalismo portato alla sua massima potenza espressiva. L’opera sostiene la libertà individuale e promuove il capitalismo sia come modello teorico che come pratica concreta, sfidando le strutture di controllo tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardi: lo Stato deve cedere il potere alla libertà individuale

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Barbero spiega le ragioni del no al referendum sulla giustizia

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