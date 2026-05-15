Durante un dibattito recente, è stato sottolineato che l’intelligenza artificiale dovrebbe essere utilizzata dallo Stato per scopi pubblici e non in modo da mettere a rischio le libertà individuali. Sono state sollevate domande sulla possibilità che l’IA influenzi le decisioni delle persone e sulla definizione di sovranità cognitiva nel contesto della sicurezza nazionale. Le discussioni si sono concentrate sul ruolo che l’IA può avere nel rafforzare o indebolire le capacità decisionali dello Stato senza compromettere i diritti civili.

? Domande chiave Come può l'IA manipolare la nostra capacità di decidere?. Cosa si intende per sovranità cognitiva nella sicurezza nazionale?. Perché l'infodemia è considerata un'infrastruttura critica da proteggere?. Come può lo Stato garantire il primato umano sugli algoritmi?.? In Breve Rettore Christian Corsi ospita l'evento presso la Sala delle Lauree del Polo Spaventa di Teramo.. Il Dis deve fungere da raccordo strategico tra le agenzie Aise e Aisi.. La sicurezza nazionale richiede protezione contro l'infodemia e la manipolazione dei dati digitali.. La difesa dello Stato passa per la formazione accademica di ricercatori e professionisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rizzi: l’IA deve servire lo Stato senza minacciare la libertà

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