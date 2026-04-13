Pensavo che il senso fosse chiaro… Meloni su Trump alla fine deve cedere Il caso dopo l’attacco al Papa | cosa è successo sui suoi social

In seguito a un commento sui social, la leader politica ha dichiarato di ritenere che il senso delle sue parole fosse evidente, anche se ha deciso di chiarire ulteriormente. La dichiarazione arriva dopo un episodio che ha coinvolto un attacco al Papa, e la protagonista si è rivolta al pubblico per precisare il proprio pensiero. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social network, dove sono emerse diverse interpretazioni.

«Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza. Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo Padre. Il Papa è il capo della Chiesa cattolica, ed è giusto e normale che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra ». La nota di Palazzo Chigi arriva al termine di una giornata segnata da polemiche per il comunicato diffuso in mattinata dalla premier Giorgia Meloni dopo il durissimo attacco del presidente statunitense contro Papa Leone, che secondo Trump sarebbe stato eletto proprio grazie a lui e giudicato «debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera».🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Dopo l’attacco al Papa, Trump si ritrae su Truth con l’intelligenza artificiale: è un messia che emana luce divina su un malato Non solo il violento attacco a Papa Leone XIV: Trump si raffigura come Gesù in un’immagine sui socialTrump come Gesù: è l’immagine shock, realizzata con l’Intelligenza Artificiale, postata dal presidente statunitense sul social Truth. Vertice Italia-Germania, Meloni su Trump: Spero che un giorno potremo dargli il Nobel per la pace