locale | Vado cambia guida e Millesimo punta su Villa

Il Vado ha annunciato un cambio di guida tecnica, con Villa che prende il posto di Arras e Raffini. Nel frattempo, il club di Millesimo sta monitorando altri possibili acquisti, senza specificare i nomi. La rosa del Vado si arricchisce con l’arrivo di Villa, mentre si cercano ulteriori rinforzi per completare la squadra. La situazione rimane in evoluzione, con i dettagli ancora da definire.

? Punti chiave? In Breve Il mercato agonistico si muove tra conferme e addii: il Vado prepara la Serie C e il Millesimo punta su Villa. Il mercato sportivo locale entra in una fase di fermento con il Vado che definisce la guida tecnica tramite l’imminente annuncio di Pastorino. Mentre la società organizza la prossima stagione, si profilano le partenze di Davide Arras e Simone Raffini, due pilastri della promozione. Parallelamente, in Serie D, il Millesimo sta l’operazione per l’attaccante Davide Villa. Il movimento di calciatori tocca ogni categoria, dai borghi della provincia fino alle prime serie, con una rete di trattative che coinvolge club come Cairese, Carcarese, Albingaunia e diverse realtà di Promozione e Prima Categoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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