Zuccarello Favi punta su sovranità locale e bilancio partecipativo
Il comune ha annunciato un cambiamento nella gestione dei fondi pubblici attraverso l’introduzione del bilancio partecipativo, un processo che coinvolge direttamente i cittadini nelle decisioni sulle risorse disponibili. Verranno adottati incentivi specifici per le famiglie, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento. La nuova strategia si basa sulla valorizzazione della sovranità locale e sulla partecipazione attiva della comunità.
? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei fondi pubblici con il bilancio partecipativo?. Quali incentivi concreti riceveranno le famiglie per fermare lo spopolamento?. Come funzionerà lo sportello comunale per ottenere i finanziamenti europei?. Dove verrà istituito il nuovo ambulatorio per garantire la salute locale?.? In Breve Elezioni previste per i giorni 24 e 25 maggio nel borgo di Zuccarello.. Introduzione di un bilancio sociale partecipativo per la gestione delle risorse pubbliche.. Sportello comunale per l'accesso ai finanziamenti europei e riduzione tasse locali.. Istituzione di un medico ambulatoriale con punto prelievi per la popolazione anziana.🔗 Leggi su Ameve.eu
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