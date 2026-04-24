Apple cambia guida | Musk punta a Cursor con un affare da 60 miliardi
A settembre, Apple ha annunciato la nomina di un nuovo CEO, sostituendo Tim Cook con John Ternus. Nel frattempo, SpaceX ha annunciato l’intenzione di acquisire Cursor per circa 60 miliardi di dollari, con l’obiettivo di rafforzare le capacità nel settore dell’intelligenza artificiale. Questi cambiamenti segnano un momento di transizione per entrambe le aziende, che puntano a rafforzare le rispettive posizioni sul mercato tecnologico.
? Cosa sapere Apple nomina John Ternus nuovo CEO a settembre in sostituzione di Tim Cook.. SpaceX punta a Cursor con un'acquisizione da 60 miliardi per potenziare l'intelligenza artificiale.. A settembre il vertice di Apple vedrà l’uscita di scena di Tim Cook, con la successione al comando affidata a John Ternus dopo decenni di gestione del business tecnologico. Il passaggio di consegne all’interno della società di Cupertino segna la fine di un’era strutturata attorno alla visione del leader uscente. John Ternus, attualmente responsabile dell’hardware, erediterà un ecosistema che sta affrontando trasformazioni radicali rispetto al modello consolidato da Cook.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
SpaceX può acquisire Cursor per 60 miliardi entro fine annoWASHINGTON, APR 21 - SpaceX ha detto di poter acquisire Cursor entro la fine dell'anno per 60 miliardi di dollari, oppure di pagare 10 miliardi per...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Video. Apple cambia guida: Tim Cook lascia il ruolo di Ceo a John Ternus; Così Apple ha rimesso le brache ai nudi di Grok di Musk; Apple stava per sferrare un duro colpo a Elon Musk; Apple, Tim Cook lascia: Ternus nuovo Ceo da settembre.
Apple cambia guida Tim Cook lascia il timone a John Ternus tra eredità Jobs e sfida IATim Cook lascia la guida di Apple: dal 1° settembre subentra John Ternus Dal 1° settembre Tim Cook cederà il ruolo di amministratore delegato di Apple ... assodigitale.it
Cosa cambia in Apple con l'addio di Tim Cook: più creatività ed effetto 'wow'Con il nuovo Ceo John Ternus, ci si attende una piccola rivoluzione: novità e tecnologia più 'spinta' nella nuova road map di Cupertino ... today.it
APPLE CAMBIA CEO DOPO 15 ANNI Dopo 15 anni, Tim Cook lascerà il ruolo di CEO di Apple il 1° settembre 2026, diventando Executive Chairman. Al suo posto arriverà John Ternus, attuale responsabile dell’hardware, figura interna con oltre 20 anni in azie - facebook.com facebook
In casa #Apple cambia tutto, Tim Cook non sarà più amministratore delegato: ecco chi è il nuovo CEO John Ternus x.com