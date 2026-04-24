Apple cambia guida | Musk punta a Cursor con un affare da 60 miliardi

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A settembre, Apple ha annunciato la nomina di un nuovo CEO, sostituendo Tim Cook con John Ternus. Nel frattempo, SpaceX ha annunciato l’intenzione di acquisire Cursor per circa 60 miliardi di dollari, con l’obiettivo di rafforzare le capacità nel settore dell’intelligenza artificiale. Questi cambiamenti segnano un momento di transizione per entrambe le aziende, che puntano a rafforzare le rispettive posizioni sul mercato tecnologico.

? Cosa sapere Apple nomina John Ternus nuovo CEO a settembre in sostituzione di Tim Cook.. SpaceX punta a Cursor con un'acquisizione da 60 miliardi per potenziare l'intelligenza artificiale.. A settembre il vertice di Apple vedrà l’uscita di scena di Tim Cook, con la successione al comando affidata a John Ternus dopo decenni di gestione del business tecnologico. Il passaggio di consegne all’interno della società di Cupertino segna la fine di un’era strutturata attorno alla visione del leader uscente. John Ternus, attualmente responsabile dell’hardware, erediterà un ecosistema che sta affrontando trasformazioni radicali rispetto al modello consolidato da Cook.🔗 Leggi su Ameve.eu

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