Allo Spililand Summer Festival la grande festa dedicata alla musica e alla cultura degli anni ' 80

Lo Spililand Summer Festival ha annunciato un evento dedicato agli anni '80, un decennio che ha influenzato musica e moda a livello globale. Dopo aver comunicato il primo grande nome, il cantautore Rkomi, il festival prosegue con questa iniziativa speciale che celebra quegli anni. La manifestazione si svolge in una location all'aperto e prevede spettacoli e attività legate alla cultura di quel periodo.

Dopo l’annuncio del primo grande nome, quello del cantautore Rkomi, lo Spililand Summer Festival arricchisce il suo calendario con un evento dedicato a un decennio che ha fatto la storia della musica, della cultura dello stile mondiale: gli anni ’80. Venerdì 26 giugno, con inizio alle 21.00, sul. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it GLI ANNI 80 – IL RITORNO. Allo Spililand Summer Festival venerdì 26 giugnoDopo l’annuncio del primo grande nome, quello del cantautore Rkomi, lo Spililand Summer Festival arricchisce il suo calendario con un evento dedicato... Colleferro Scalo. Domenica 15 Marzo all’Auditorium una giornata speciale, dedicata alla prevenzione, alla solidarietà, alla musica e alla culturaCOLLEFERRO – Domenica 15 Marzo sono in programma due iniziative collegate tra loro, entrambe ospitate presso l’Auditorium Fabbrica della Musica di... Argomenti più discussi: GLI ANNI 80 – IL RITORNO. Allo Spililand Summer Festival venerdì 26 giugno; Spilimbergo | TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI in concerto; Tre allegri ragazzi morti, parte il tour estivo: la seconda tappa a Spilimbergo; TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI annunciano il TOUR 2026 + Due eventi TARM + SICK TAMBURO. GLI ANNI 80 – IL RITORNO. Allo Spililand Summer Festival venerdì 26 giugnoDopo l’annuncio del primo grande nome, quello del cantautore Rkomi, lo Spililand Summer Festival arricchisce il suo calendario con un evento dedicato a un decennio che ha fatto la storia della musica, ... udine20.it GLI ANNI ’80 – IL RITORNO Preparati a tornare nel decennio più iconico di sempre: allo Spililand Summer Festival arriva la grande festa dedicata alla musica, allo stile e all’energia degli anni ’80! Area La Favorita Venerdì 26 giugno 2026 Ore 2 - facebook.com facebook MIRKO IN ESTATE Rkomi è pronto a ripartire con i concerti all'aperto! 5 giugno 2026 | Piacenza, Festa del Rugby 2026 27 giugno 2026 | Spilimbergo, Spililand Summer Festival Biglietti in vendita su buff.ly/zHgvVXZ x.com