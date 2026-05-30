Una cronista sportiva italiana, prima a seguire il Giro d’Italia e passata dalla carta alla televisione, si avvicina agli 80 anni. Ricorda una carriera trascorsa in prima linea e incoraggia le donne a perseverare, dicendo: «Continuate a insistere». Sottolinea che il rifiuto rappresenta un’opportunità di crescita, paragonandolo a un'asta per il salto in alto, che aiuta a superare ostacoli e migliorarsi.

«I l “no” per me è come l’asta per il salto in alto: è lo strumento che ti permette di superare un ostacolo e di migliorarti». Rosanna Marani sceglie un gesto dell’atletica leggera per trasferire in immagini la tenacia con la quale è diventata la prima giornalista sportiva italiana per la carta stampata – entrò a La Gazzetta dello Sport nel 1973 dopo lo scoop dell’intervista a Gianni Rivera – e la prima a condurre un programma sportivo in tv su Telemilano 58. Diego Armando Maradona, le donne che hanno segnato la sua vita X Leggi anche › Giornalista della Bbc si dimette per un disegno della figlia: rinuncia o scelta? Cosa ci dice questa storia Rosanna Marani si racconta in «Sono nata sbagliata». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È stata la prima cronista sportiva italiana (e la prima a seguire il Giro d’Italia). Poi, dalla carta è passata alla tv. Alla soglia degli 80 anni ricorda una vita in prima linea. E alle donne che vogliono farsi spazio dice: «Continuate a insistere»

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Le gaffe dei telecronisti Rai durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina

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