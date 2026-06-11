Il padiglione principale del polo fieristico di viale Medaglie d’Oro deve essere completato entro il 31 agosto. È questa la data ultima per la consegna dei lavori dello stand dedicato ai bovini, che sarà pronto per la Fiera. La consegna dei lavori è ancora in corso e si lavora per rispettare la scadenza.

Il 31 agosto prossimo. È questa l’ultima data per la consegna dei lavori del padiglione principale del polo fieristico di viale Medaglie d’Oro. Un termine che evoca preoccupazione nei corridoi del Comune in quanto la scadenza è pericolosamente a ridosso della macchina organizzativa della Fiera autunnale agro-zootecnica di novembre, che proprio a fine estate entra nella sua fase cruciale. Avere a disposizione il capannone più grande è fondamentale: la bicentenaria kermesse ha bisogno dell’assoluta certezza di avere il maxi stand bovini a disposizione. Trovarsi a fare i conti in tutta fretta, con le chiavi in mano solo poche settimane prima del via, è il risultato di un duro braccio di ferro economico che ha rischiato di congelare il cantiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo stand bovini sarà pronto per la Fiera

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