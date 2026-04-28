Ancona San Ciriaco la fiera si fa grande | Porto-Passetto con 456 stand

A Ancona, la fiera di San Ciriaco si amplia rispetto alla passata edizione, con un numero di stand che raggiunge le 456. Il nuovo percorso coinvolge un'area più vasta della città, collegando diversi punti tra il mare e il centro. Questa modifica ha permesso di aumentare lo spazio dedicato agli espositori, rendendo l'evento più grande e articolato rispetto al passato. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo diverse vie e piazze.

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