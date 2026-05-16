parco dei colli torna la fiera visite stand e concorsi

Il parco dei Colli si prepara a ospitare di nuovo la fiera il 31 maggio, un evento che prevede laboratori, visite guidate e musica dal vivo. Sono previste anche conferenze e la presenza di stand dedicati ai prodotti locali. Durante la giornata si svolgeranno concorsi e iniziative che coinvolgeranno i visitatori, offrendo l’opportunità di scoprire le peculiarità del territorio. L’appuntamento si svolgerà nell’ambito di un programma ricco di attività per grandi e piccoli.

L’APPUNTAMENTO. Il 31 maggio laboratori, visite guidate, musica dal vivo, conferenze e sapori del territorio. E lo storico Concorso della Razza Bruna Alpina. Domenica 31 maggio torna il tradizionale appuntamento con la Fiera del Parco dei Colli di Bergamo, alla 22ª edizione. Una giornata pensata per coinvolgere adulti e bambini alla scoperta della cultura rurale, dei produttori, degli agricoltori e degli allevatori locali, attraverso esperienze, attività e momenti di incontro dedicati a tutte le età. Organizzata dal Parco dei Colli di Bergamo, la manifestazione propone un ricco cartellone di iniziative che, dalle 9,30 alle 18, animeranno la valletta di Valmarina e il suo suggestivo ex monastero benedettino (via Valmarina 25, Bergamo). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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