lo stadio azteca salda tutte le lotte

Notizia in breve

A poche ore dall’inizio dei Mondiali 2026, lo stadio Azteca è stato completamente chiuso per lavori di ristrutturazione. Le strade intorno sono deserte e il traffico è quasi inesistente. Le squadre e i tifosi non sono ancora arrivati, e le luci dell’impianto sono spente. La città si presenta silenziosa, mentre il grande impianto si prepara ad accogliere le prime partite.