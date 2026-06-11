Lo stadio Azteca salda tutte le lotte
A poche ore dall’inizio dei Mondiali 2026, lo stadio Azteca è stato completamente chiuso per lavori di ristrutturazione. Le strade intorno sono deserte e il traffico è quasi inesistente. Le squadre e i tifosi non sono ancora arrivati, e le luci dell’impianto sono spente. La città si presenta silenziosa, mentre il grande impianto si prepara ad accogliere le prime partite.
A una manciata d’ore dal fischio d’inizio dei Mondiali 2026, Città del Messico assomiglia a una festa dai contorni distopici. Mentre gli insegnanti mantengono lo sciopero e intensificano la protesta, migliaia di persone hanno battuto il record Guinness formando la più grande “ola umana” del mondo. Tifosi vestiti da Catrinas – le iconiche figure scheletriche della tradizione messicana – in versione mondiale si preparano a sfilare su viali inondati di arancione grazie alla massiccia presenza di cempasúchil, il fiore tipico del Giorno dei Morti, portati appositamente per abbellire al massimo la città. Nel frattempo, gruppi di madri buscadoras hanno appeso striscioni sui ponti stradali chiave della metropoli per dare visibilità alla crisi dei desaparecidos. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Así quedó la remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026 | Noticias Telemundo
Notizie e thread social correlati
Messico: lo Stadio Azteca è pronto per la FIFA dopo i lavoriLo Stadio Azteca in Messico ha completato i lavori di ristrutturazione in vista della prossima competizione FIFA.
Cerimonia apertura Mondiali 2026, l’orario italiano. Lo show nello stadio Azteca 40 anni dopo MaradonaLa cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 si terrà nello stadio Azteca, con inizio previsto alle ore 17:00 italiane.
Argomenti più discussi: Lo stadio Azteca salda tutte le lotte; Sparizioni forzate e il resto, Messico da cartellino rosso.
Mondiali 2026, si parte dall'Azteca, lo stadio in cui il calcio è diventato epica: da Italia-Germania 4-3 a MaradonaLa Coppa del mondo del gigantismo, dei respingimenti e della discordia prende il via dall'unico posto che può provare a pacificarla. Da un ... msn.com
L’Azteca, il tempio del calcio: lo stadio che ospita tre MondialiCon la partita inaugurale dell'11 giugno 2026 tra Messico e Sudafrica, l'Estadio Azteca di Città del Messico diventa il primo stadio della storia ad aver ... lifestyleblog.it