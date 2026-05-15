Messico | lo Stadio Azteca è pronto per la FIFA dopo i lavori

Lo Stadio Azteca in Messico ha completato i lavori di ristrutturazione in vista della prossima competizione FIFA. Sono stati installati nuovi sistemi tecnologici per migliorare l’esperienza dei tifosi, tra cui schermi più grandi e servizi digitali aggiornati. Durante il torneo, lo stadio cambierà nome, anche se non sono stati comunicati i motivi ufficiali di questa modifica. La struttura è ora pronta ad accogliere le partite e i visitatori.

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