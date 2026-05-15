Messico | lo Stadio Azteca è pronto per la FIFA dopo i lavori

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stadio Azteca in Messico ha completato i lavori di ristrutturazione in vista della prossima competizione FIFA. Sono stati installati nuovi sistemi tecnologici per migliorare l’esperienza dei tifosi, tra cui schermi più grandi e servizi digitali aggiornati. Durante il torneo, lo stadio cambierà nome, anche se non sono stati comunicati i motivi ufficiali di questa modifica. La struttura è ora pronta ad accogliere le partite e i visitatori.

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? Domande chiave Come cambierà l'esperienza dei tifosi grazie alle nuove tecnologie installate?. Perché lo stadio cambierà nome durante il torneo FIFA?. Quali innovazioni hanno trasformato il manto erboso per le partite?. Chi gestirà operativamente l'impianto durante l'evento mondiale?.? In Breve Rinnovo durato diciotto mesi con nuovo manto erboso naturale rinforzato.. Partita inaugurale prevista per l'11 giugno con gestione operativa affidata a Fifa.. Nuove reti ottiche installate per garantire Wi-Fi gratuito a Città del Messico.. Impianto rinominato Stadio Banorte con denominazione temporanea Stadio di Città del Messico.. Dopo diciotto mesi di intensi lavori di ristrutturazione, la società che gestisce lo Stadio Azteca ha ufficialmente consegnato l’impianto alla Fifa a Città del Messico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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