Sport, memoria e solidarietà si incontreranno sabato al campo sportivo ‘Raffi’ di Romagnano, dove dalle 15 si svolgerà il torneo giovanile di beneficenza “In memoria di Matteo Fattinnanzi“. E’ organizzato dal Settore Giovanile dell’ Asd Romagnano Calcio a due anni dalla scomparsa del piccolo Matteo all’Ospedale del Cuore di Massa e nasce dalla volontà della famiglia Fattinnanzi, originaria di Castelraimondo in provincia di Macerata, di ricordare il figlio con una giornata dedicata ai valori che più uniscono le persone: sport, amicizia e vicinanza reciproca. Il legame della famiglia con Massa e con la Fondazione Monasterio non si è interrotto dopo il drammatico percorso vissuto accanto al bambino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo sport fa volare la solidarietà . I giovani del Romagnano Calcio in campo per il piccolo Matteo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

In Lombardia torna il Memorial Franco Chignoli: un “piccolo mondiale” del calcio under 11 per tre giorni di sport e solidarietàIn Lombardia riprende il Memorial Franco Chignoli, alla sua quinta edizione, che si svolgerà a Como dal 22 al 24 maggio.

Miniconvittiadi 2026: al Convitto di Avellino lo sport si fa inclusione e solidarietà per tutta la comunitàSono iniziate le Miniconvittiadi 2026, le Olimpiadi scolastiche che si svolgono presso il Convitto di Avellino.