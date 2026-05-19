Miniconvittiadi 2026 | al Convitto di Avellino lo sport si fa inclusione e solidarietà per tutta la comunità

Sono iniziate le Miniconvittiadi 2026, le Olimpiadi scolastiche che si svolgono presso il Convitto di Avellino. L’evento di quest’anno si caratterizza per un’importante evoluzione, coinvolgendo un numero maggiore di scuole e praticando attività sportive con un focus sulla promozione dell’inclusione e della solidarietà all’interno della comunità. Le competizioni si svolgono in vari impianti sportivi della zona e coinvolgono studenti di diverse età provenienti dall’intera regione.

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