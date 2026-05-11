In Lombardia torna il Memorial Franco Chignoli | un piccolo mondiale del calcio under 11 per tre giorni di sport e solidarietà

In Lombardia riprende il Memorial Franco Chignoli, alla sua quinta edizione, che si svolgerà a Como dal 22 al 24 maggio. La manifestazione coinvolge squadre di calcio under 11 provenienti da diversi paesi e si svolge in tre giorni dedicati a gare sportive e attività di solidarietà. L'evento si svolge in un contesto di incontri tra le varie rappresentative internazionali, con partite e momenti di aggregazione.

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Como – In Lombardia torna il Memorial Franco Chignoli, giunto alla sua quinta edizione. Tre giorni di sport, passione e fair play con i colori delle più grandi squadre internazionali in programma dal 22 al 24 maggio. Per la quinta edizione della manifestazione nei territori adiacenti il Lago di Como si disputerà un vero ‘piccolo mondiale’ del calcio Under 11. Un appuntamento che mette al centro i giovani, l’inclusione e la solidarietà. La manifestazione. Il torneo internazionale giovanile animerà il Centro Eracle FC di Casnate con Bernate (CO), è stato presentato a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario regionale alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, e dell’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In Lombardia torna il Memorial Franco Chignoli: un “piccolo mondiale” del calcio under 11 per tre giorni di sport e solidarietà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Memorial Franco Chignoli, quinta edizione: il Milan protagonista al “Piccolo Mondiale” Under 11Dal 22 al 24 maggio 2026 l’Eracle Sports Center di Casnate con Bernate ospiterà la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli, torneo... Torna Vivicittà, l'11 e il 12 aprile due giorni di sport, inclusione e solidarietà in centroTorna anche quest’anno a Pescara Vivicittà, la manifestazione sportiva–ricreativa promossa da Uisp – Unione Italiana Sport Per Tutti, giunta alla 42ª...