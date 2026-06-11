Livorno marocchino in caserma per l’obbligo di firma e prende a pugni un carabiniere Unarma | Vanno cambiate regole – VIDEO

A Livorno, un uomo marocchino, chiamato in caserma per l’obbligo di firma, ha colpito un carabiniere con un pugno. L’episodio è stato ripreso in un video condiviso sui social dall’associazione sindacale Unarma, che ha denunciato pubblicamente l’accaduto. L’agenzia di stampa ha riferito che l’aggressore, in stato di alterazione, ha aggredito il militare durante la presenza in caserma.

A denunciare pubblicamente l'ennesimo caso di violenza da parte di immigrati, specie nordafricani, è stata Unarma, associazione sindacale dei Carabinieri, che ha diffuso sui social anche il video dell’aggressione. Nel post si legge: "La prontezza del collega ha evitato il peggio. Ma quante ne dobbia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Venturina, #Livorno Marocchino arrestato per aver aggredito un carabiniere in servizio. A sta gentaccia, di qualsiasi razza sia, va messa una cavigliera con scosse elettriche da 50V in corrente alternata. Ed i poveracci che gongolano a tale vista, facendo tifo p x.com

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