Un uomo straniero ha aggredito un carabiniere in servizio presso la caserma di Venturina Terme, colpendolo con un pugno. L'aggressione è avvenuta mentre l’uomo, soggetto sottoposto all’obbligo di firma, si trovava nella caserma. I colleghi del militare si sono detti stanchi di questi episodi, chiedendosi quante ne debbano ancora subire. Non sono stati riportati dettagli sulle conseguenze dell’aggressione né sui successivi sviluppi dell’intervento.

Ennesimo caso di violenza nei confronti dei rappresentanti delle forze dell’ordine. Un carabiniere in servizio presso la caserma di Venturina Terme, frazione di Campiglia Marittima, nella provincia di Livorno, è stato aggredito da un esagitato che avrebbe dovuto sottoporsi all’obbligo di firma. L’episodio è stato denunciato da Unarma, l’associazione sindacale dei Carabinieri, che ha pubblicato su Facebook il video dell’aggressione. “La prontezza del collega ha evitato il peggio. Ma quante ne dobbiamo ancora subire per cambiare le regole d’ingaggio?”, si legge nel post. Follia in caserma: calci e pugni a una carabiniere. L’uomo, un marocchino, doveva presentarsi in caserma per adempiere a un obbligo previsto dalle misure a cui era sottoposto; ma la situazione è degenerata nel giro di pochi istanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Straniero va in caserma e prende a pugni un carabiniere. I colleghi: “Quante ne dobbiamo ancora subire?” (Video)

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