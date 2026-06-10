Un uomo marocchino si è presentato in caserma per l’obbligo di firma e, dopo aver avuto un diverbio con un carabiniere in servizio, lo ha colpito con un pugno. L’aggressione è avvenuta nella caserma di Venturina Terme, in provincia di Livorno. Il carabiniere è rimasto ferito, mentre l’uomo è stato fermato. La vicenda si è verificata durante un controllo di routine.

Ennesimo caso di violenza nei confronti dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Un carabiniere in servizio presso la caserma di Venturina Terme, frazione di Campiglia Marittima, nella provincia di Livorno, è stato aggredito da un esagitato che avrebbe dovuto sottoporsi all'obbligo di firma. L'episodio è stato denunciato da Unarma, l'associazione sindacale dei Carabinieri, che ha pubblicato su Facebook il video dell'aggressione. "La prontezza del collega ha evitato il peggio. Ma quante ne dobbiamo ancora subire per cambiare le regole d'ingaggio?", si legge nel post. Stando a quanto riferito, il responsabile, un giovane di nazionalità marocchina, si era recato alla stazione carabinieri di Venturina per sottoporsi a obbligo di firma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marocchino si presenta in caserma per l'obbligo di firma e prende a pugni un carabiniere

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