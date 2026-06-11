LIVE Pro Recco-Olympiacos Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | sfida da brividi chi vince va in finale

Notizia in breve

Nella semifinale di Champions League di pallanuoto 2026, Pro Recco e Olympiacos si sono affrontate in una partita decisiva. La sfida si è conclusa con la vittoria di una delle due squadre, che si è qualificata per la finale. La gara è stata trasmessa in diretta e ha attirato l'attenzione degli appassionati. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui risultati ufficiali o sui punteggi.