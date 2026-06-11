LIVE Pro Recco-Olympiacos Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | sfida da brividi chi vince va in finale
Nella semifinale di Champions League di pallanuoto 2026, Pro Recco e Olympiacos si sono affrontate in una partita decisiva. La sfida si è conclusa con la vittoria di una delle due squadre, che si è qualificata per la finale. La gara è stata trasmessa in diretta e ha attirato l'attenzione degli appassionati. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui risultati ufficiali o sui punteggi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Pro Recco-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2026, Pro Recco alla supersfida in semifinale. Al Tal-Qroqq Complex di Msida, a Malta, la Pro Recco torna a giocare nella competizione europea più importante per la pallanuoto e va a caccia dell’accesso alla finale. Di contro ci sarà un avversario con una grandissima tradizione come l’Olympiacos, rosa ellenica esperta, fisica e abituata a partite di altissimo livello. La squadra italiana arriva a questo punto con l’obiettivo di confermare i pronostici di grande favorita per la vittoria finale. La Pro Recco è infatti la squadra più vincente nella storia della torneo, con undici Champions League in museo, e sogna di accrescere ulteriormente il proprio monte trofei europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Pro Recco-Olympiacos, in palio la finale di Champions League
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| ????????? ?????? Una settimana alla semifinale contro l’Olympiacos: a Malta la sfida contro i greci si giocherà alle ore 21:00. #WeAreWaterpolo x.com