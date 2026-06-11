LIVE Pro Recco-Olympiacos Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | semifinale secca da brividi

Notizia in breve

La partita tra Pro Recco e Olympiacos si sta giocando in semifinale della Champions League di pallanuoto 2026, con un risultato ancora incerto. La sfida si svolge in una sola partita e sta tenendo alta l’attenzione tra i tifosi. La diretta è aggiornata in tempo reale, offrendo tutte le azioni e gli sviluppi più recenti dell’incontro.