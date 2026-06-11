LIVE Pro Recco-Olympiacos Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | semifinale secca da brividi
La partita tra Pro Recco e Olympiacos si sta giocando in semifinale della Champions League di pallanuoto 2026, con un risultato ancora incerto. La sfida si svolge in una sola partita e sta tenendo alta l’attenzione tra i tifosi. La diretta è aggiornata in tempo reale, offrendo tutte le azioni e gli sviluppi più recenti dell’incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Pro Recco-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2026, Pro Recco alla supersfida in semifinale. Al Tal-Qroqq Complex di Msida, a Malta, la Pro Recco torna a giocare nella competizione europea più importante per la pallanuoto e va a caccia dell’accesso alla finale. Di contro ci sarà un avversario con una grandissima tradizione come l’Olympiacos, rosa ellenica esperta, fisica e abituata a partite di altissimo livello. La squadra italiana arriva a questo punto con l’obiettivo di confermare i pronostici di grande favorita per la vittoria finale. La Pro Recco è infatti la squadra più vincente nella storia della torneo, con undici Champions League in museo, e sogna di accrescere ulteriormente il proprio monte trofei europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Pro Recco-Olympiacos, in palio la finale di Champions League
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