Champions League pallanuoto Final Four a Malta | Pro Recco sfida l’Olympiacos per la finale

Scatta la Final Four della European Aquatics Champions League maschile. A Malta si assegna il trofeo più prestigioso della pallanuoto continentale: la Pro Recco affronta l’Olympiacos in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone si sfidano Barceloneta e Ferencvaros. Tutto in diretta su Sky e NOW. La stagione europea della pallanuoto maschile entra nel suo momento decisivo. Da giovedì 11 giugno il National Pool Complex di Malta ospita la Final Four della European Aquatics Champions League, il torneo più importante del panorama continentale. A contendersi il titolo saranno quattro delle squadre più prestigiose del movimento europeo: Pro Recco, Olympiacos, Zodiac CNAB Barceloneta e FTC Telekom Ferencvaros. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Pallanuoto, Champions: la Pro Recco a Zagabria per vincere e andare in final four

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