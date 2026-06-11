LIVE Olimpia Milano-Venezia Serie A basket 2026 in DIRETTA | inizia la finale scudetto

Notizia in breve

Alle ore 20:45 si è disputata la partita tra Olimpia Milano e Venezia, valida per la finale scudetto della Serie A di basket 2026. La gara si è svolta nel palazzetto di Milano, con una presenza di pubblico stimata in circa 10.000 spettatori. Entrambe le squadre sono scese in campo con le formazioni ufficiali e hanno iniziato il match senza interruzioni. La partita è stata trasmessa in diretta streaming e su canali televisivi locali.