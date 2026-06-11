LIVE Olimpia Milano-Venezia Serie A basket 2026 in DIRETTA | inizia la finale scudetto
Alle ore 20:45 si è disputata la partita tra Olimpia Milano e Venezia, valida per la finale scudetto della Serie A di basket 2026. La gara si è svolta nel palazzetto di Milano, con una presenza di pubblico stimata in circa 10.000 spettatori. Entrambe le squadre sono scese in campo con le formazioni ufficiali e hanno iniziato il match senza interruzioni. La partita è stata trasmessa in diretta streaming e su canali televisivi locali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Venezia, Serie A di basket 2026. Inizia stasera la serie al meglio delle cinque partite che mette in palio il titolo di campione d’Italia al termine di una lunga stagione culminata con i playoff. L’Olimpia Milano parte con i favori del pronostico e vuole tornare a ricucirsi il tricolore sul petto a distanza di due anni dall’ultima volta (2024), con ‘Peppe’ Poeta alla sua seconda finale dopo quella disputata nella scorsa annata con la Germani Brescia. Il giovane coach si affiderà ancora alle fiammate di Shavon Shields e di Armoni Brooks, con Zach LeDay e Josh Nebo a dare man forte nel pitturato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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La finale scudetto sarà Olimpia Milano vs Reyer Venezia. Gara 1 giovedì 11 giugno alle ore 20. Venezia torna in finale dopo sette anni, nelle due precedenti finali ha vinto nel 2017 (4-2 contro Trento) e nel 2019 (4-3 contro Sassari al temine di una serie con ta facebook
Olimpia Milano – Reyer Venezia: dove in TV, preview, la diretta (ore 20)Giovedì 11 giugno alle 20 inizia la finale scudetto di basket. Si gioca all'Unipol Forum di Assago. Si affrontano l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia. La serie si decide al meglio delle cinque partite ... pianetabasket.com
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