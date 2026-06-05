CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: l’Olimpia Milano batte la Germani Brescia 91-86, vince gara-4 e chiude la serie 3-1 staccando il pass per la finale scudetto! 91-86 Della Valle con la tripla della disperazione. 91-83 Schiacciata di Josh Nebo in contropiede. 89-83 Virata di Jason Burnell per il -6. ‘Peppe’ Poeta ferma il gioco chiamando time-out con 39? sul cronometro. 89-81 DELLA VALLE RISPONDE SUBITO DALL’ARCO! 89-78 BOLMARO DA TRE! +11 OLIMPIA. 86-78 Tripla di Jason Burnell per il -8 Brescia. Stoppata di Nebo sul tiro di Bilan (forse non regolare vista la parabola discendente del pallone). 86-75 12 a cronometro fermo anche per Josh Nebo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Brescia 91-86, Serie A basket 2026 in DIRETTA: i meneghini conquistano gara-4 e volano in finale scudetto

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